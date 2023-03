Týždeň slovenských knižníc vo Zvolene bude aj s koncertom publicistu

Zvolen 3. marca (TASR) – Burzu kníh, koncert publicistu či zoznámenie sa s kráľom detských čitateľov – to všetko môžu zažiť od 6. do 10. marca návštevníci Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene. Podujatia sú súčasťou 24. ročníka Týždňa slovenských knižníc.



Ako TASR informovala pracovníčka knižnice Zlatica Brodnianska, hlavným mottom aktuálneho ročníka je "Knižnice pre všetkých – knižnice, záruka kvalitných informácií". "Cieľom je vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí poukázať na to, že knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií," priblížila.



V knižnici sa počas týždňa budú môcť noví čitatelia zaregistrovať úplne zadarmo a celoročne tak využívať všetky jej základné služby. "Navyše, na niektorých verejných miestach nášho mesta, najmä v kaviarňach a čakárňach, budú počas týždňa pôsobiť náhodné knižné hliadky, ktoré odmenia darčekom každého, koho uvidia čítať," doplnila Brodnianska.