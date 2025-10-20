Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Týždeň učenia v Trnave otvára dvere celoživotnému vzdelávaniu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Účastníkov čaká napríklad environmentálne vzdelávanie, panelová diskusia o bezpečí detí či hudobné dielničky.

Autor TASR
Trnava 20. októbra (TASR) - Trnava sa aj tento rok zapája do celoslovenskej iniciatívy Týždeň celoživotného učenia, ktorý sa začal v pondelok a potrvá do 26. októbra. Počas celého týždňa budú v meste desiatky rôznorodých edukačných aktivít pre verejnosť všetkých vekových kategórií. Informovala o tom Adriána Klincová z občianskeho združenia (OZ) Lifestarter.

Účastníkov čaká napríklad environmentálne vzdelávanie, panelová diskusia o bezpečí detí či hudobné dielničky. Nebude chýbať ani poradenstvo v oblasti prevencie kriminality a zdravia pre seniorov, tréning mozgu, workshop digitálnych zručností pre seniorov, prednáškové popoludnie, múzejná kaviareň a ďalšie aktivity.

Jednotlivé podujatia pripravili organizácie, školy a ďalšie inštitúcie, ktoré sa zapojili do projektu. „Záujemcom sa naskytne príležitosť zoznámiť sa s množstvom vzdelávacích aktérov a naštartovať dlhodobú prácu na sebe,“ priblížil Michal Koricina z OZ Lifestarter, ktoré je zodpovedné za projekt Učiaca sa Trnava. Podujatie ponúkne aj networking vzdelávacích organizácií.
