Týždeň v Trnavskom kraji: Nafúkalo šesť vodičov a deväť cyklistov
Polícia vykonala počas 16. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3678 dychových skúšok.
Autor TASR
Trnava 23. apríla (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 97 škodových udalostí a 20 dopravných nehôd. Pri piatich z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň boli pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtené tri osoby. Nikto sa pri dopravnej nehode nezranil ťažko a 27 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 16. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3678 dychových skúšok, z toho 15 bolo s pozitívnym výsledkom - šesť u vodičov a deväť u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
