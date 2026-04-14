Týždeň v Trnavskom kraji: Nafúkalo 12 vodičov a 12 cyklistov
Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Trnava 14. apríla (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 46 škodových udalostí a 21 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň boli pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtené dve osoby. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 16 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 15. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 5287 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - 12 u vodičov a 12 u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
