Týždeň v Žilinskom kraji: Hasiči zasahovali 84-krát

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Autor TASR
Žilina 6. októbra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 84-krát. Dvadsaťštyri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 29-krát. Zasahovali pri 20 dopravných nehodách a osem zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.

