Týždeň v Žilinskom kraji: Odhalili 12 opitých vodičov
Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Žilina 3. novembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 12 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo šesť z nich, ďalší šiesti vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Šiesti vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, jeden vodič dychovú skúšku odmietol. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 15 vodičov nemotorových vozidiel,“ konkretizovala Kocková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 18 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1548 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 81 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
