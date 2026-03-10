< sekcia Regióny
Týždeň v Žilinskom kraji: Odhalili 15 opitých vodičov
Na cestách policajti ďalej zistili 2033 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 60 priestupkov u nemotorových účastníkov.
Autor TASR
Žilina 10. marca (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 15 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo sedem z nich, ďalších osem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom v utorok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 19 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 26 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 2033 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 60 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
