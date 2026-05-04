< sekcia Regióny
Týždeň v Žilinskom kraji: Odhalili 14 opitých vodičov
Šesť vodičov spôsobilo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Žilina 4. mája (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 14 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 10 z nich, ďalší štyria vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Šesť vodičov spôsobilo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 22 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 14 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1933 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 66 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
„Šesť vodičov spôsobilo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 22 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 14 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1933 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 66 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.