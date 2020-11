Týždeň vedy a techniky bude na Univerzite sv. Cyrila a Metoda online

Trnava 6. novembra (TASR) – Do nadchádzajúceho Týždňa vedy a techniky (TVT) sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave zapojí všetkých jej päť fakúlt a jeden inštitút. Na termín od pondelka 9. novembra do piatka 13. novembra majú pripravený rad odborných i populárno-vedeckých akcií s cieľom osloviť mladých ľudí. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa podľa prorektora pre kvalitu a vedu UCM Petra Sýkoru budú konať výhradne online.



"Veríme, že široká varieta podujatí osloví nielen mládež, ale i verejnosť. Niektoré z fakúlt zvolili možnosť streamovania cez stránku na sociálnej sieti až podvečer, aby sa nenarúšala výučba a mohli sa na podujatiach zúčastniť všetci, ktorí majú záujem," uviedol Sýkora.



Filozofická fakulta pripravila napríklad Literárne potulky Trnavou s Mariánom Kamenčíkom, témy O čom svedčia Belove vedomosti, Bratislava bez hradu? či rekonštrukciu hradskej medzi Trakovicami a Leopoldovom podľa Samuela Mikovíniho. Na Fakulte zdravotníckych vied sa počas TVT bude hovoriť okrem iného o pracovnej rehabilitácii klientov so zdravotným postihnutím, o nových trendoch v laseroterapii, využití 3D tlače v protetike i črevnej mikrobiote a zdraví človeka. Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) UCM sprostredkuje online stretnutie s novinármi Monikou Tódovou, Laurou Kellöovou a Adamom Valčekom o úlohe médií v procese s obvinenými z vraždy Jána Kuciaka, s Davidom Púchovským, administrátorom stránky slovenskej polície na sociálnej sieti, ktorá bojuje proti dezinformáciám.



Záujemcom sa prihovorí aj zakladateľ projektu Vedátor Samuel Kováčik, ktorý vysvetľuje verejnosti vedecké tvrdenia zaoberajúce sa novým koronavírusom, ale tiež polopravdy a šírenie hoaxov. V stredu 11. novembra sa v online priestore uskutoční aj tradičná konferencia FMK Marketing Identity, ktorá tento rok nesie podtitul Covid 2.0. Vystúpia na nej hostia z oblasti marketingu, zástupcovia reklamných agentúr či výskumných agentúr, zadávatelia, ale aj vedeckí pracovníci.



Inštitút manažmentu zaradil do programu TVT online súťaž JAVED - Ja a veda a technika i informačnú kampaň Viete, že, prezentujúcu vedcov a ich vynálezy. Konferencia Sociálne vedy z pohľadu mladých vedeckých pracovníkov a tiež Deň doktorandov sa uskutočnia na fakulte sociálnych vied a na fakulte prírodných vied to budú online prednášky Zbrojnica rastlín pre prežitie v nepriaznivých podmienkach i Lego Mindstroms – vstupná brána do robotiky a programovania.



Prorektor Sýkora pripomenul, že ponuka aktivít je prístupná na jednotlivých webových stránkach fakúlt i univerzity a tiež na sociálnej sieti.