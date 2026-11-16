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Týždeň vedy a techniky na Univerzite sv. Cyrila a Metoda bude aj o AI
Diskutovať sa bude aj o tom, ako vstúpiť do reklamnej praxe v ére AI či o postavení ilustrátorov, financovaní umeleckej tvorby, hodnote ľudskej kreativity a vplyve umelej inteligencie na knižný trh.
Autor TASR
Trnava 16. novembra (TASR) - Tohtoročný Týždeň vedy a techniky, do ktorého sa zapája aj Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, sa nesie v znamení diskusií o aktuálnych spoločenských témach. Hostia budú so študentmi od pondelka do stredy (18. 11.) diskutovať o vplyve umelej inteligencie (AI) na budúcnosť mladých absolventov v kreatívnom priemysle, ale aj o budúcnosti profesie ilustrátorov a novinárov. TASR o tom informoval Peter Krajčovič z FMK UCM.
„Týždeň vedy a techniky na FMK UCM ponúkne študentom možnosť nahliadnuť do fungovania rôznych odvetví, konfrontovať svoje predstavy s realitou pracovného trhu a získať inšpiráciu od ľudí, ktorí sa každodenne podieľajú na tvorbe médií, značiek, hier či kreatívnych projektov,“ doplnila Vladimíra Jurišová z FMK UCM. Jedna z diskusií otvára témy rodových stereotypov v hernom odvetví, ďalšia bude hľadať odpovede na otázku „kto ešte počúva rádio?“.
Diskutovať sa bude aj o tom, ako vstúpiť do reklamnej praxe v ére AI či o postavení ilustrátorov, financovaní umeleckej tvorby, hodnote ľudskej kreativity a vplyve umelej inteligencie na knižný trh. Účastníci a hostia sa zamerajú aj na význam kvalitnej žurnalistiky a na výzvy, ktorým dnes čelia ľudia pracujúci v médiách. Diskusia o krízovej komunikácii priblíži na príkladoch, ako firmy reagujú na nečakané situácie, prečo sú prvé hodiny rozhodujúce a akú úlohu zohráva komunikácia pri ochrane reputácie značky. Podujatie sa koná v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave.
„Týždeň vedy a techniky na FMK UCM ponúkne študentom možnosť nahliadnuť do fungovania rôznych odvetví, konfrontovať svoje predstavy s realitou pracovného trhu a získať inšpiráciu od ľudí, ktorí sa každodenne podieľajú na tvorbe médií, značiek, hier či kreatívnych projektov,“ doplnila Vladimíra Jurišová z FMK UCM. Jedna z diskusií otvára témy rodových stereotypov v hernom odvetví, ďalšia bude hľadať odpovede na otázku „kto ešte počúva rádio?“.
Diskutovať sa bude aj o tom, ako vstúpiť do reklamnej praxe v ére AI či o postavení ilustrátorov, financovaní umeleckej tvorby, hodnote ľudskej kreativity a vplyve umelej inteligencie na knižný trh. Účastníci a hostia sa zamerajú aj na význam kvalitnej žurnalistiky a na výzvy, ktorým dnes čelia ľudia pracujúci v médiách. Diskusia o krízovej komunikácii priblíži na príkladoch, ako firmy reagujú na nečakané situácie, prečo sú prvé hodiny rozhodujúce a akú úlohu zohráva komunikácia pri ochrane reputácie značky. Podujatie sa koná v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave.