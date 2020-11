Týždeň vedy techniky ponúka v on-line priestore viaceré podujatia

Prešov 12. novembra (TASR) - Zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí spoločnosti a informovať verejnosť o poznatkoch z tejto oblasti popularizačným spôsobom je cieľom Týždňa vedy a techniky. Jeho 17. ročník sa koná od pondelka (9. 11.) do nedele (15. 11.) na Slovensku. Na podujatí aktívne participuje aj Prešovská univerzita (PU) v Prešove. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková, program z dôvodu epidemiologickej situácie pozostáva predovšetkým z aktivít prezentovaných on-line formou.



"Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky fakulty humanitných a prírodných vied v spolupráci s Univerzitnou knižnicou PU si pripravili e-výstavy cestopisných fotografií s názvom Metropoly Európy a E-praktikum: ako sme s kamerou cestovali alebo regionálna geografia Slovenska vo videách a fotografiách.



"Viacero on-line prednášok v rámci podujatia realizuje i fakulta manažmentu. Spomenúť možno prednášky s názvom Prečo sú digitálne zručnosti dôležité pre tvoju budúcnosť či Neuromarketing a spotrebiteľské neurovedy," uviedla Polačková.



Sprievodný program ponúka aj pedagogická fakulta. Pripravila si on-line prednášku s názvom Rozvoj samostatnosti a sebaregulácie žiaka počas domácej prípravy, ako aj prednášku spojenú s diskusiou na témy Čo sú neuromýty? alebo Smarts a metakognícia.



"Inštitút etiky a bioetiky filozofickej fakulty sa zapojil prostredníctvom súťaže s názvom Akú hodnotu má zdravie?, ktorá je určená pre študentov stredných škôl Prešovského a Košického kraja. Šiesty ročník esejistickej súťaže, prebiehajúcej do 30. novembra, bude tento rok tematicky zacielený na bioetickú a sociálno-etickú reflexiu hodnoty zdravia," doplnila Polačková.



Gréckokatolícka teologická fakulta realizuje zase sériu viacerých on-line medzinárodných vedeckých konferencií na témy Gréckokatolícka cirkev vo svetle výročí VI., Pútnický Klokočov v historicko-pastoračných súvislostiach či e-konferencia In Pluribus Unitas IX. Jednota v mnohosti. Vo štvrtok sa uskutoční on-line medzinárodná vedecká konferencia o kresťanstve, ktorá má poukázať na širokospektrálny vplyv kresťanského myslenia v rôznych kultúrach. Pripravila ju pravoslávna bohoslovecká fakulta. Virtuálny deň otvorených dverí zameraný na prezentáciu študijných odborov si pripravila fakulta zdravotníckych odborov.



Väčšina z vyššie spomenutých podujatí je on-line dostupná na webovej stránke Týždňa vedy a techniky: www.tyzdenvedy.sk.



Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.