TÝŽDEŇ ZAČALI POD VPLYVOM: Košická polícia odhalila 11 opitých vodičov

Košice 20. januára (TASR) - Polícia na cestách v Košickom kraji počas pondelkovej rannej dopravno-bezpečnostnej akcie odhalila 11 vodičov pod vplyvom alkoholu a jedného pod vplyvom drog. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Akcia trvala od 4.00 do 7.00 h. Počas nej skontrolovali 5096 vodičov. "Z 11 vodičov bola hodnota dychovej skúšky viac ako jedno promile u štyroch vodičov," spresnila s tým, že medzi nimi bol aj vodič ukrajinského nákladného motorového vozidla, ktorého kontrolovali v obci Svinica. V dychu mu namerali 1,23 promile alkoholu. V Košiciach zas odhalili vodiča osobného auta, slúžiaceho na prevoz krvi, ktorý mal v dychu 1,40 promile. Ďalších dvoch odhalili v Košiciach a v Sobranciach. "Títo vodiči tak strávia niekoľko hodín v cele policajného zaistenia, ktorú však opustia s obvinením z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodala Ivanová.



Sedem vodičov, ktorí mali v dychu pod jedno promile, odhalili v Sobranciach, Košiciach, Svinici, Sečovciach, Bohdanovciach a dvoch v Krompachoch. Vodičský preukaz im na mieste zadržali a ďalšiu jazdu zakázali.



Policajti v Košiciach zastavili aj vodiča, ktorého dychová skúška bola negatívna, no jeho správanie sa im nepozdávalo, a tak ho podrobili aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok v jeho organizme. "Jeho výsledok bol pozitívny, a tak o ďalšom osude tohto vodiča rozhodne výsledok toxikologického vyšetrenia," spresnila.



V rámci celokrajskej kontroly zistili policajti aj iné priestupky, a to napríklad nevyhovujúci technický stav vozidiel, nepoužívanie bezpečnostných pásov či ďalšie porušenia pravidiel cestnej premávky.