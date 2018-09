Týždeň zelených budov: Zelené inovácie v UNIQ

Dušan Tarčák, manažér projektu UNIQ Staromestská office Foto: CRESCO GROUP

Aké vlastnosti UNIQ Staromestská prispievajú ku komfortu užívateľov:

• centrálna poloha s dobrou občianskou dostupnosťou,

• nabíjacie stanice pre elektromobily,

• bicyklové stojiská so šatňami a sprchami,

• pochôdzna zelená strecha bez potreby pravidelnej údržby,

• technológie na úsporu vody a elektrickej energie,

• komfort vďaka inteligentnému systému merania a riadenia prevádzky budovy a vnútorného prostredia v kanceláriách.

Staromestská znižujú náklady a spríjemňujú prácu nájomníkom už takmer rok Foto: CRESCO GROUP

Bratislava 28. septembra (OTS) - Viac slnečného svetla, nižšie prevádzkové náklady, menšia spotreba vody, sprchy pre cyklistov a priestory na relaxáciu najviac oceňujú nájomníci novej luxusnej administratívnej budovy UNIQ Staromestská v Bratislave. Nájomníci budovy totiž už takmer rok využívajú výhody práce v budove so zeleným certifikátom LEED na úrovni Gold. Prestížny certifikát budova developera CRESCO GROUP získala v októbri minulého roka.Všetky vymoženosti zelených technológií, či už príjemné pracovné prostredie alebo nižšie náklady, už takmer rok využíva približne 600 ľudí, ktorí pracujú v budove v centre Bratislavy UNIQ Staromestská. „,“ uviedol, manažér projektu UNIQ Staromestská office z CRESCO GROUP v diskusii Green Business Breakfast Business raňajky v UNIQ na tému Inovácie v praxi organizovala Slovenská rada pre zelené budovy v spolupráci so spoločnosťami CRESCO GROUP a Siemens. Podujatia s témou udržateľného rozvoja a výstavby sa konajú pravidelne každý rok koncom septembra v rámci celosvetového Týždňa zelených budov. Počas dopoludnia sa účastníci dozvedeli detaily výstavby UNIQ Staromestská, budovu ocenenú aj v rámci Stavby roka, či detaily certifikácie LEED a technické vymoženosti inteligentných systémov pre nízkoenergetický manažment budov.Pre fanúšikov zdravého životného štýlu, ktorí cestujú do práce na bicykli, sú v budove UNIQ Staromestská vybudované špeciálne šatne so sprchami v podzemnej garáži. Ekologickí vodiči si zase môžu svoje elektromobily pohodlne nabiť na prioritných miestach priamo v podzemnej garáži.Tepelný komfort budovy aj využitie denného svetla boli preverené modernými počítačovými simuláciami už počas návrhu projektu. Rovnako aj kvalita fasády bola preverená termovíznou štúdiou na kontrolu kvality realizácie.Na pauzu v práci alebo netradičné miesto stretnutia s klientmi je pre nájomníkov k dispozícii priestor na pochôdznej zelenej streche. Extenzívna zeleň, ktorá nepotrebuje špeciálnu starostlivosť, zabraňuje efektu tepelného ostrova na okolie a zároveň znižuje aj náklady na chladenie. Strecha s trávnatým povrchom poskytuje návštevníkom nádherné výhľady na panorámu bratislavského centra s dominantou Starého Mesta – Bratislavským hradom.Stavba pri splnení podmienok certifikácie LEED môže byť v rámci prevádzkových nákladov úspornejšia aj o 16 % na energetických systémoch, ako je vykurovanie, chladenie, vetranie, osvetlenie oproti referenčnej budove.Novostavba UNIQ Staromestská s tromi podzemnými a siedmimi nadzemnými podlažiami ponúka náročným klientom 7 565 m2 kancelárskych priestorov a 917 m2 plochy pre maloobchodné prevádzky a sklady. K vysokému hodnoteniu budovy v kategórii LEED významne prispeli aj autori projektu z ateliéru Bogle Architects a tím profesionálov na strane developera, spoločnosti CRESCO GROUP, vďaka ktorým vyrástol na ploche bývalého parkoviska moderný butikový projekt, ktorý vyplnil exponované nárožie Veternej a Staromestskej ulice.