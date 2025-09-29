Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 87-krát

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 39-krát.

Autor TASR
Žilina 29. septembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 87-krát. Jedenásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 39-krát. Zasahovali pri 28 dopravných nehodách a osem zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.

