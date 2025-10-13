Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
13. októbra
Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 73-krát

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 30-krát

Autor TASR
Žilina 13. októbra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 73-krát. Jedenásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 30-krát. Zasahovali pri 26 dopravných nehodách a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež dve cvičenia.

