Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Regióny

Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 70-krát

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 28-krát.

Autor TASR
Žilina 27. októbra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 70-krát. Osemnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 28-krát. V 21 prípadoch poskytovali technickú pomoc a dva zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali takisto jedno cvičenie.

.

Neprehliadnite

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente