Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 70-krát
Autor TASR
Žilina 10. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 70-krát. Pätnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 28-krát. V 21 prípadoch poskytovali technickú pomoc a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež dve cvičenia.
