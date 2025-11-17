< sekcia Regióny
Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 49-krát
Autor TASR
Žilina 17. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 49-krát. Deväť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 20-krát. V 14 prípadoch poskytovali technickú pomoc a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.
