Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. november 2025Meniny má Klaudia
< sekcia Regióny

Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 49-krát

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 20-krát.

Autor TASR
Žilina 17. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 49-krát. Deväť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 20-krát. V 14 prípadoch poskytovali technickú pomoc a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.

.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Každodenná hmla a inverzia. Vykukne už slnko?

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.