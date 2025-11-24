Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. november 2025Meniny má Emília
< sekcia Regióny

Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 93-krát

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 44-krát.

Autor TASR
Žilina 24. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 93-krát. Pätnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 44-krát. Zasahovali pri 28 dopravných nehodách a päť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.

.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?

NOVANSKÝ: Znižovať teplotu pri chrípke treba začať až pri 38 stupňoch

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?