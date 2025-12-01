< sekcia Regióny
Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 79-krát
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 29-krát.
Autor TASR
Žilina 1. decembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 79-krát. Devätnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 29-krát. Zasahovali pri 23 dopravných nehodách a absolvovali tiež osem cvičení.
