Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 88-krát
Autor TASR
Žilina 8. decembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 88-krát. Šestnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 30-krát. Zasahovali pri 28 dopravných nehodách a 11 zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.
