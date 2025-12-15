Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 65-krát

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 33-krát

Žilina 15. decembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 65-krát. Dvanásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 33-krát. V 16 prípadoch poskytovali technickú pomoc a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.

.

