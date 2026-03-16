Pondelok 16. marec 2026Meniny má Boleslav
Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 83-krát

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Žilina 16. marca (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 83-krát. Štyridsať zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytovali technickú pomoc, a to 18-krát. Zasahovali pri 17 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež dve cvičenia.

