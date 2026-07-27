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Týždenná štatistika: Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 84-krát

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Snímka zo zásahu. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 34-krát.

Autor TASR
Žilina 27. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji zasahovali v priebehu uplynulého týždňa 84-krát. Osemnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 34-krát. Technickú pomoc poskytli 30-krát a dva zásahy sa týkali nebezpečných látok.

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