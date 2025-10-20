< sekcia Regióny
Týždenná štatistika: Žilinskí hasiči zasahovali 66-krát
Autor TASR
Žilina 20. októbra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 66-krát. Štrnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 27-krát. Zasahovali pri 21 dopravných nehodách a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.
