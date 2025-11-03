< sekcia Regióny
Týždenná štatistika: Žilinskí hasiči zasahovali 80-krát
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 28-krát.
Autor TASR
Žilina 3. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 80-krát. Dvadsaťpäť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Deväť požiarov pritom vzniklo počas sviatočného víkendu na cintorínoch. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 28-krát. V 20 prípadoch poskytovali technickú pomoc a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.
