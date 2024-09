Týždňový festival LiKE v Košiciach ponúkne kultúrne podhubie

Košice 20. septembra (TASR) - Divadelné predstavenia, prednášky, filmové projekcie či workshopy zamerané na knihy ponúkne tohtoročný týždňový festival súčasnej literatúry LiKE v Košiciach, ktorý sa začne v pondelok (23. 9.). Na jeho ôsmom ročníku sa predstavia aj významné osobnosti slovenskej a zahraničnej literárnej či hudobnej scény. TASR o tom informovali organizátori.



Tohtoročnou nosnou témou festivalu je kultúrne podhubie. Špeciálna pozornosť bude venovaná multietnickému stredoeurópskemu regiónu a jeho vplyvu na literárnu tvorbu, ale i disentu či environmentálnym témam v literatúre.



"V každej kultúre existuje umenie, ktoré vzniká v rozmanitej komunite tvorkýň a tvorcov. Stáva sa tým súčasťou často nenápadného, no kľúčového kultúrneho kapitálu. Aj Košice sú mestom, kde sa stretáva množstvo kultúr a národností. Vytvárajú jedinečný priestor pre rôznorodosť hlasov. Aj preto je témou tohto ročníka festivalu LiKE kultúrne podhubie. Len z dobre fungujúceho podložia totiž vyrastajú diela s hlbším významom," uviedol riaditeľ festivalu František Malík.



Festival ponúkne aj priestor pre profesionálov z oblasti kultúry. Výmena know-how s nórskymi expertmi je zameraná na témy, ako sprostredkovanie umenia verejnosti, špecifiká vydavateľského sektora a ochranu slobody a umelecké rezidencie v rámci programu ICORN.



Jednotlivé časti multižánrového festivalu sa uskutočnia na viacerých miestach centra Košíc, a to napríklad v Tabačke Kulturfabrik, Klube národnostných menšín a Pamätnej izbe Sándora Máraiho, Východoslovenskej galérii, synagóge na Zvonárskej či v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach a ďalších.



Festival potrvá do nedele 29. septembra. Podrobný program je zverejnený na jeho webovej stránke.