U. S. Steel Košice ohľadom smogu pripomenul zrealizované projekty
V Košiciach a vo Veľkej Ide v okrese Košice-okolie platí výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10.
Autor TASR
Košice 21. januára (TASR) - Spoločnosť U. S. Steel Košice (USSK) v súvislosti s aktuálnou výstrahou pred závažnou smogovou situáciou pre TASR uviedla, že od roku 2000 investovala do desiatok ekologických projektov viac než 714 miliónov amerických dolárov (608,23 milióna eur). Vďaka tomu podľa hovorcu oceliarní Jána Baču v porovnaní s rokom 2001 pokleslo špecifické množstvo emisií tuhých znečisťujúcich látok o 97 percent.
„Celkovo sme priemerné ročné zaťaženie ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami v okolí USSK od roku 2001 znížili o 16.166 ton prachu,“ povedal. Situácia, ku ktorej dochádza v obci Veľká Ida, je podľa jeho slov spôsobená najmä nepriaznivými rozptylovými podmienkami v zimnom období, nekontrolovaným kúrením tuhými palivami rôznej kvality a používaním palív v domácnostiach, ktoré nie sú na kúrenie určené. „Aktivity U. S. Steel Košice sú v plne súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou,“ dodal.
V Košiciach a vo Veľkej Ide v okrese Košice-okolie platí výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého sú príčinou zhoršenia kvality ovzdušia nepriaznivá rozptylová situácia aj zvýšené emisie z vykurovania v kombinácii s emisiami z priemyselného zdroja a dopravy. SHMÚ zároveň upozorňuje na smogovú situáciu pre častice PM10 aj v Jelšave, Ružomberku, Lučenci, Plášťovciach a v okresoch Ružomberok, Lučenec a Prešov. Meteorológovia očakávajú zlepšenie situácie koncom týždňa.
Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje, že závažná smogová situácia môže v zimnom období výrazne zhoršiť zdravotný stav najmä u detí, seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami. Hygienici odporúčajú obmedziť pobyt vonku, najmä fyzickú záťaž a skrátiť vetranie interiérov.
(1 EUR = 1,1739 USD)
