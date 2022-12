U uhynutej suky v Karanténnej stanici v Trenčíne potvrdili besnotu

Trenčín 21. decembra (TASR) – U nezačipovanej suky v Karanténnej stanici v Trenčíne potvrdili besnotu. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trenčíne nariadila pre mesto Trenčín veterinárne opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia choroby. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



"Spolu so šteňatami ju odchytili 25. novembra na hranici s Ukrajinou v katastri obce Veľké Slemence. Pes počas odchytu nemal klinické zmeny správania. Starosta obce uviedol, že pred odchytom bola suka v kontakte s líškou," informuje radnica.



Pre nedostatok miesta v okolitých karanténnych staniciach ju spolu so šteňatami umiestnili v Karanténnej stanici v Trenčíne, kde začala prejavovať neurologické príznaky, agresivitu a následne uhynula. Jej mláďatá a ďalší dospelý pes museli byť utratení, pitva u nich vylúčila ochorenie na besnotu. V trenčianskej karanténnej stanici sú psy očkovaní proti besnote a sú v poriadku.



V prípade potvrdenia besnoty je vyhlásené ohnisko nákazy, v tomto prípade je to Karanténna stanica v trenčianskej časti Nové Zlatovce. Zónu pozorovania vymedzili na katastre obcí Trenčín, Drietoma, Kostolná-Záriečie, Chocholná-Velčice, Adamovské Kochanovce, Melčice-Lieskové, Ivanovce, Krivosúd – Bodovka, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Opatovce, Mníchova Lehota, Soblahov, Zamarovce, Skalka nad Váhom, Hrabovka, Dolná Súča, Horná Súča, Nemšová časť Kľúčové, Trenčianska Teplá časť Dobrá.



Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trenčíne zakázala premiestňovanie a zhromažďovanie - výstavy, burzy, akcie, všetkých vnímavých druhov zvierat. Majitelia mäsožravých zvierat chovaných na území mesta musia pre zvieratá zabezpečiť vakcináciu proti besnote do 31. decembra.