Ubľa končí s pomocou vojnovým utečencom z Ukrajiny

Ubľa 27. júna (TASR) – Obec Ubľa na slovensko-ukrajinskej hranici bude "v pohotovosti" pre poskytovanie pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny do konca júna. Počet lôžok, ktoré mala k dispozícii pre vysídlencov, zredukovala na približne 20, od júla nebude na dohodu zamestnávať štyroch dobrovoľníkov, ktorí na hraničnom priechode i v obecnom záchytnom mestečku pomáhali hasičom. Dôvodom je, že štát obci stále nepreplatil výdavky spojené so zvládnutím prílevu vojnových utečencov, kultúrny dom tiež potrebuje opraviť. Uviedla to pre TASR starostka Nadežda Sirková.



"Do konca júna vydržíme, ale od júla všetko zastavím. Od februára som ešte nevidela ani cent. Takto sa ďalej fungovať nedá, my už peniaze v rozpočte nemáme. Robíme tak, ako nám bolo povedané, a nič sa nedeje," povedala s tým, že dokumentáciu potrebnú k refundácii nákladov obec na sninský okresný úrad odovzdáva pravidelne do stanoveného termínu. Podotkla, že od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine poskytla obec nejaký druh pomoci približne 75.000 až 78.000 ľuďom.



Chod kultúrneho domu ako núdzového prechodného ubytovania je obec pripravená udržať do konca júla, v auguste ho uzavrie. "Potrebujeme opraviť všetky priestory, sociálne zariadenia, vymaľovať. Je to dosť poničené po tom húfe ľudí, čo prešiel cez Ubľu," ozrejmila Sirková. Ak by v tom čase malo dôjsť k ďalšej utečeneckej vlne, záchytný tábor je obec schopná zriadiť do hodiny. Aj keď majú sklad s humanitárnou a potravinovou pomocou stále otvorený, podľa Sirkovej ho už nevyužívajú. "Momentálne tí, čo chodia, cestujú priamo niekde inde a už sa v kultúrnom dome nezastavujú," vysvetlila.



Ako pre TASR reagoval rezort vnútra, obec by sa refundácie nákladov spojených so zabezpečením zvládnutia utečeneckej vlny z Ukrajiny mala dočkať v najbližších dňoch. "Rozpočtovým opatrením z dňa 30. mája 2022 boli na sekcii krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR a následne cez sekciu ekonomiky MV SR pripravené na vyplatenie finančné prostriedky v sume 30.136,25 eura a ďalším rozpočtovým opatrením zo dňa 7. júna 2022 bolo pripravených na vyplatenie 7352,92 eura," informoval tlačový odbor s tým, že sprocesovanie transferu trvá niekoľko dní. Ďalšie finančné prostriedky by mala obec dostať po tom, čo ich Okresný úrad Snina verifikuje a schváli rezortná sekcia krízového riadenia.