Ubľa už záchytný tábor nefinancuje z vlastných zdrojov

Na snímke stanové mestečko hotspotu pre vojnových utečencov v obci Ubľa 15. marca 2022. Foto: TASR - Jana Ďurašková

Ubľa 16. marca (TASR) – Obec Ubľa na ukrajinsko-slovenských hraniciach, ktorá poskytuje útočisko utečencom z Ukrajiny od prvých hodín vypuknutia vojnového konfliktu, už chod záchytného tábora nefinancuje z vlastných zdrojov. Ako v utorok (15. 3.) informovala médiá starostka Nadežda Sirková, z finančnej pomoci od neziskovej organizácie Človek v ohrození vo výške 50.000 eur už zaplatili prvé faktúry za potraviny či elektrinu.Poskytnutie ďalších 25.000 eur na pomoc obci v aktuálnej situácii schválil Prešovský samosprávny kraj. "" povedala Sirková s tým, že o preplatení všetkých nákladov, ktoré obci vznikli v súvislosti s pomocou vojnovým utečencom, rokovala uplynulý týždeň s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽANO).Dočasné útočisko pre ľudí utekajúcich pred vojnou museli v obci zriadiť len pár hodín po vypuknutí vojnového konfliktu. "" priblížila s tým, že vzhľadom na jarné prázdniny v tom čase poslúžila v prvých dňoch ako provizórna nocľaháreň telocvičňa miestnej základnej školy. Aby humanitárna pomoc neobmedzovala vyučujúci proces, premiestnili neskôr záchytný tábor do priestorov kultúrneho domu.Do pomoci utečencom sa podľa Sirkovej zapojila celá obec, učitelia miestnej školy, poslanci obecného zastupiteľstva i ostatní obyvatelia. Neoceniteľnou pomocou je podľa nej práca dobrovoľníkov, ktorí sú na mieste takisto od prvých chvíľ." vyjadrila sa. Keďže sa na nich už po troch týždňoch fungovania prejavuje únava, starostka by uvítala, ak by aj utečenci z Uble smerovali do podobného veľkokapacitného krízového centra, aké od pondelka večer (14. 3.) funguje v Michalovciach. "" podotkla.