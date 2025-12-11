< sekcia Regióny
Ublíženie na zdraví: Polícia obvinila 76-ročného muža
Vodič osobného auta pri vchádzaní na cestu nedal prednosť 49-ročnému cyklistovi.
Autor TASR
Bardejov 11. decembra (TASR) - Z trestného činu ublíženia na zdraví poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 76-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako povedala, koncom septembra tohto roka došlo na komunikácii vedúcej k Mníchovskému potoku v okrese Bardejov k dopravnej nehode. Podľa jej slov 76-ročný vodič osobného auta pri vchádzaní na cestu nedal prednosť 49-ročnému cyklistovi.
„Po zrážke cyklista spadol na zem, utrpel viacero vážnych zranení, ktoré si vyžiadali niekoľkotýždňové liečenie. Ani jeden z účastníkov nehody nebol pod vplyvom alkoholu,“ dodala Ligdayová.
