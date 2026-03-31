Utorok 31. marec 2026
Roky ubližoval svojej žene aj dieťaťu, polícia muža obvinila

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Muž už niekoľko rokov v spoločnej domácnosti v jednom z popradských bytov spôsoboval fyzické a psychické utrpenie žene i maloletému chlapcovi.

Autor TASR
Poprad 31. marca (TASR) - Polícia obvinila muža z Popradu z týrania. Niekoľko rokov v spoločnej domácnosti fyzicky aj psychicky ubližoval svojej žene a dieťaťu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že agresora zadržali a skončil v cele policajného zaistenia.

„Tento muž už niekoľko rokov v spoločnej domácnosti v jednom z popradských bytov spôsoboval fyzické a psychické utrpenie žene i maloletému chlapcovi. Neustále im vulgárne nadával, vyvolával u nich strach. Žene kontroloval mobilnú komunikáciu, fyzicky ju napádal, v dôsledku čoho utrpela viacero zranení. Muž bol agresívny voči žene i voči chlapcovi, ponižoval ich, vyhrážal sa im, že do rána neprežijú,“ uviedla Ligdayová.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade 48-ročného muža obvinil zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.
