Ubytovacie zariadenia na Liptove končia s prípravami na sviatky

Liptovský Mikuláš 21. decembra (TASR) – Ubytovacie zariadenia v regióne Liptov v týchto dňoch končia s prípravami na Vianoce a Silvester. Od soboty 25. decembra sa otvoria pre ľudí v režime OP, teda pre očkovaných aj tých, ktorí ochorenie COVID-19 už prekonali. Ako uviedla Katarína Šarafínová z liptovskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, prevádzkovatelia ubytovacích zariadení aj lyžiarskych stredísk sú na nariadenia pripravení a dodržiavajú ich. Apelujú na dodržiavanie stanovených podmienok aj zo strany návštevníkov regiónu.



"Ako dvojitá kontrola je povinný test pred príchodom. V prípade PCR je to 72 hodín pred nástupom a v prípade antigénu 48 hodín. V podstate sa vraciame k tomu, čo bolo možné v ubytovacích zariadeniach aj v minulosti, lebo hostia majú možnosť využívať sauny a wellness, ako aj stravovanie priamo v zariadení," zhodnotila Šarafínová. Dodala, že deti do veku 12 rokov a dvoch mesiacov sú vnímané ako zaočkované. Rovnako to platí aj pri využívaní lanoviek a vlekov počas tejto zimy.



V ubytovacích zariadeniach je hosťom možné podávať napríklad aj stravu v podobe švédskych stolov, no podmienkou je, že jedlo naloží a k stolu donesie čašník. "V hotelových wellness, saunách a bazénoch dochádza k čiastočnej úprave kapacity, za ktorú zodpovedá prevádzkovateľ," priblížila Šarafínová.



Prevádzkovatelia odporúčajú spraviť si test ešte pred príchodom do ubytovacieho zariadenia. Pokiaľ by to nestihli, tak platí aj antigénový samotest vykonaný na recepcii.