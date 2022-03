Ubytovanie utečencom poskytne i SNM - Múzeum Bojnice

Bojnice 1. marca (TASR) - Ubytovanie utečencom z Ukrajiny poskytne i Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice. Pripravuje pre nich priestory v takzvanom záhradnom dome. Uviedol to v utorok riaditeľ múzea Igor Socha.



"Máme tam tri izby s celkovou kapacitou desať lôžok. Izby teraz skultúrňujeme a počas týždňa budú pripravené na ubytovanie utečencov. Je tam kúpeľňa, toaleta a vybavená kuchyňa," povedal Socha.



Bojnické múzeum podľa neho zatiaľ so žiadosťou o pomoc nikto nekontaktoval, iné múzeá už áno. "Ešte nevieme, ako to bude fungovať. Kontaktovali ma v pondelok z ministerstva dopravy a v utorok z kontaktného bodu ministerstva vnútra, dožadovali sa aktualizácie údajov okolo poskytovania ubytovania. Sami mi nevedeli povedať, či nás budú utečenci kontaktovať priamo cez web alebo cez kontaktný bod," ozrejmil s tým, že utečenci sa so žiadosťou o pomoc môžu obrátiť aj priamo na múzeum.



Múzeum pomôže utečencom z Ukrajiny aj s trávením voľných chvíľ. "Generálny riaditeľ SNM (Branislav Panis, pozn. TASR) dal možnosť riaditeľom špecializovaných múzeí rozhodnúť, či vyjdú v ústrety utečencom a poskytnú im vstupné do objektov zadarmo. Ja sa prikláňam k tejto možnosti a poskytneme im do zámku vstupné zadarmo. Sú u nás vítaní," dodal Socha.