Ubytovňu a reštauráciu Fatranka vo Vrútkach kúpi od ŽSR Levice invest

Bratislava 14. júla (TASR) – Osempodlažnú ubytovňu a susediacu reštauráciu Fatranka v okrajovej časti Vrútok kúpi od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) bratislavská spoločnosť Levice invest. Cena za nehnuteľnosti a pozemky s výmerou 6314 štvorcových metrov by mala byť 1,41 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky zo zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby pre Železnice Slovenskej republiky, ktorý v stredu schválila vláda.



O odkúpenie nehnuteľností požiadalo aj mesto Vrútky, no nemalo záujem o prevod majetku za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. Celková zostatková účtovná hodnota nehnuteľností je 376.631,22 eura podľa stavu k 31. decembru 2019. Všeobecná hodnota majetku stanovená na základe znaleckého posudku je 1,19 milióna eur vrátane dane z pridanej hodnoty.



ŽSR vyhlásili na predaj tohto prebytočného majetku od roku 2017 spolu deväť ponukových konaní, úspešné bolo až posledné. Podnik uzavrel so spoločnosťou Levice invest zmluvu o budúcej zmluve, podmienenú udelením výnimky vládou SR.