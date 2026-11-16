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Účasť lesníckej fakulty v Madride otvára možnosti spolupráce
Zvolenskú lesnícku fakultu v Madride reprezentoval jej dekan Rastislav Šulek.
Autor TASR
Zvolen 16. novembra (TASR) - Účasť Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) na konferencii v Madride prispela k posilneniu jej medzinárodného postavenia. Zároveň otvára nové možnosti spolupráce s európskymi univerzitami, ktoré pôsobia v oblasti lesníctva a environmentálnych vied. Informoval o tom Ján Lichý z Lesníckej fakulty TUZVO.
Dodal, že v novembri sa na podujatí zúčastnili dekani, riaditelia a vedúci predstavitelia lesníckych fakúlt z celej Európy. „Podujatie ponúklo priestor na diskusiu o aktuálnych výzvach vo vysokoškolskom lesníckom vzdelávaní, medzinárodnej spolupráci a budúcnosti odborného vzdelávania v oblasti lesníctva a životného prostredia,“ objasnil.
Zvolenskú lesnícku fakultu v Madride reprezentoval jej dekan Rastislav Šulek. Jeho účasť prispela k prezentácii aktivít a medzinárodných ambícií fakulty v rámci európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu v oblasti lesníctva. „Konferencia potvrdila, že európske lesnícke školy čelia mnohým výzvam. Práve medzinárodná spolupráca, výmena skúseností a spoločné projekty predstavujú cestu k ďalšiemu rozvoju lesníckeho vzdelávania a výskumu,“ uviedol dekan.
V rámci konferencie sa prezentovali jednotlivé univerzity a fakulty z Estónska, Českej republiky, Rumunska, Maďarska, Litvy, zo Slovenska, Švajčiarska, Španielska, z Nemecka a Bulharska. „Účastníci mali možnosť predstaviť svoje vzdelávacie programy, výskumné aktivity a príklady prepájania výučby s potrebami praxe,“ podotkol Lichý. Práve tieto diskusie podľa neho vytvorili priestor na nadväzovanie nových kontaktov. Rovnako na identifikáciu možností budúcej spolupráce v oblasti študentských a zamestnaneckých mobilít. Zdôraznil, že účastníci sa venovali aj možnostiam zapojenia sa do spoločných medzinárodných projektov a výmenných programov podporovaných iniciatívami Európskej únie.
Podujatie prinieslo aj odbornú exkurziu. „Účastníci navštívili kráľovskú oboru, ktorá predstavuje príklad prepojenia ochrany prírody, lesného hospodárstva a kultúrneho dedičstva,“ spomenul.
Dodal, že v novembri sa na podujatí zúčastnili dekani, riaditelia a vedúci predstavitelia lesníckych fakúlt z celej Európy. „Podujatie ponúklo priestor na diskusiu o aktuálnych výzvach vo vysokoškolskom lesníckom vzdelávaní, medzinárodnej spolupráci a budúcnosti odborného vzdelávania v oblasti lesníctva a životného prostredia,“ objasnil.
Zvolenskú lesnícku fakultu v Madride reprezentoval jej dekan Rastislav Šulek. Jeho účasť prispela k prezentácii aktivít a medzinárodných ambícií fakulty v rámci európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu v oblasti lesníctva. „Konferencia potvrdila, že európske lesnícke školy čelia mnohým výzvam. Práve medzinárodná spolupráca, výmena skúseností a spoločné projekty predstavujú cestu k ďalšiemu rozvoju lesníckeho vzdelávania a výskumu,“ uviedol dekan.
V rámci konferencie sa prezentovali jednotlivé univerzity a fakulty z Estónska, Českej republiky, Rumunska, Maďarska, Litvy, zo Slovenska, Švajčiarska, Španielska, z Nemecka a Bulharska. „Účastníci mali možnosť predstaviť svoje vzdelávacie programy, výskumné aktivity a príklady prepájania výučby s potrebami praxe,“ podotkol Lichý. Práve tieto diskusie podľa neho vytvorili priestor na nadväzovanie nových kontaktov. Rovnako na identifikáciu možností budúcej spolupráce v oblasti študentských a zamestnaneckých mobilít. Zdôraznil, že účastníci sa venovali aj možnostiam zapojenia sa do spoločných medzinárodných projektov a výmenných programov podporovaných iniciatívami Európskej únie.
Podujatie prinieslo aj odbornú exkurziu. „Účastníci navštívili kráľovskú oboru, ktorá predstavuje príklad prepojenia ochrany prírody, lesného hospodárstva a kultúrneho dedičstva,“ spomenul.