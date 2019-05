VIDEO: Účasť na voľbách v rómskej osade v Trebišove je zatiaľ nízka

V trebišovskej osade sú dva volebné okrsky, oprávnených voličov je tam zhruba 1900. Pred piatimi rokmi bola v nich účasť na eurovoľbách na úrovni 1,29.

Trebišov 25. mája (TASR) – Veľmi malý záujem voličov zaznamenali dopoludnia v sobotných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v rómskej osade v Trebišove. "Zatiaľ to vyzerá veľmi pokojne, voličov je, dá sa povedať, poskromne. Veríme ale, že v ďalšom priebehu dňa prídu vo väčšom počte," uviedol pre TASR predseda okrskovej komisie č. 3 v Trebišove Tibor Lokša.



V tejto súvislosti povedal, že eurovoľby mohli byť viac medializované aj s vysvetľovaním ich dôležitosti. Pre obyvateľov osady môže byť náročné zorientovať sa pri výbere 31 politických subjektov, pričom krúžkovať môžu len dvoch kandidátov na hlasovacom lístku. Dodatočné informácie si však došlí voliči pri hlasovaní nežiadali. "Zatiaľ neboli takéto požiadavky, rozhodujú sa sami a nemajú žiadne takéto problémy," povedal Lokša.







V trebišovskej osade sú dva volebné okrsky, oprávnených voličov je tam zhruba 1900. Pred piatimi rokmi bola v nich účasť na eurovoľbách na úrovni 1,29, resp. 0,83 percenta.



Priebeh volieb v okrese Trebišov je pokojný a bez problémov

Pokojné a bezproblémové sobotné voľby do Európskeho parlamentu (EP) zatiaľ hlási volebná komisia pre okres Trebišov. Riešiť nemusela ani sťažnosti či podnety. "Zatiaľ sa nikto nič nepýta, takže asi to všetko prebieha hladko," uviedol pre TASR predseda okresnej volebnej komisie Juraj Pida.



Dosiaľ tak ide podľa neho o jedny z najpokojnejších volieb. "Zatiaľ máme pokoj, vonku máme členov komisie, keď sa vrátia, budeme vedieť aj od nich, aká je vonku situácia," dodal. Problém sa nevyskytol ani s otvorením volebných miestností.