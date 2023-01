Účasť v Klátovej Novej Vsi je väčšia ako pri spojených voľbách

Klátova Nová Ves 21. januára (TASR) - Záujem voličov o hlasovanie v sobotnom referende v Klátovej Novej Vsi v okrese Partizánske je väčší ako pri spojených voľbách v októbri minulého roka. Odhadla to tamojšia okrsková volebná komisia, ktorá má v zozname zapísaných takmer tisíc oprávnených voličov.



Vyjadriť svoj názor na skrátenie volebného obdobia prišiel do jedného z dvoch okrskov v obci i Ľubomír. "Mám pocit, že národ volá po zmene, asi je to na mieste vyjadriť sa k tomu. Je to povinnosť každého občana," povedal pre TASR Ľubomír.



Do okrsku, ktorý sídli v budove obecného úradu, chodili okolo poludnia a popoludní skupiny voličov. "Oproti komunálnym a regionálnym voľbám, ktoré boli nedávno, je ich oveľa viac," priblížila predsedníčka okrskovej volebnej komisie Alena Dolníková.



V okrsku číslo 1 je 994 oprávnených voličov. "K nám prišlo do 300 ľudí, je možné, že účasť bude viac ako 50 percent," odhadla Dolníková.



Na Slovensku sa koná v sobotu referendum. Ľudia sa v ňom môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR.