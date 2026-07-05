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Účasť v Nitrianskom kraji dosiahla 13,6 percenta
Patrila k najnižším na Slovensku.
Autor TASR
Nitra 5. júla (TASR) - Účasť voličov na sobotňajšom (4. 7.) referende v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) dosiahla 13,6 percenta a patrila k najnižším na Slovensku. Z celkového počtu 546.881 voličov zapísaných v 718 volebných okrskoch v kraji prišlo k urnám 74.396 občanov. Platné hlasovacie lístky odovzdalo 73.636 voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR.
Zo šiestich územných obvodov mala najvyššiu účasť Nitra, a to 16,7 percenta. V okrese bolo 208 volebných okrskov. Najnižšiu účasť dosiahlo Komárno, kde v 101 volebných okrskoch hlasovalo 7,94 percenta voličov.
Najvyššiu účasť na hlasovaní dosiahla obec Lipové v okrese Komárno, kde prišlo k volebným urnám 44,35 percenta voličov. Najnižšiu účasť mala obec Salka v okrese Nové Zámky, kde volilo 2,83 percenta zapísaných voličov.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Zo šiestich územných obvodov mala najvyššiu účasť Nitra, a to 16,7 percenta. V okrese bolo 208 volebných okrskov. Najnižšiu účasť dosiahlo Komárno, kde v 101 volebných okrskoch hlasovalo 7,94 percenta voličov.
Najvyššiu účasť na hlasovaní dosiahla obec Lipové v okrese Komárno, kde prišlo k volebným urnám 44,35 percenta voličov. Najnižšiu účasť mala obec Salka v okrese Nové Zámky, kde volilo 2,83 percenta zapísaných voličov.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.