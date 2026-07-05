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Účasť voličov bola v Košickom kraji najnižšia, len 13,4 percenta
Počet zapísaných voličov v Košickom kraji bol 617. 962 a k referendu z nich prišlo 82.839.
Autor TASR
Košice 5. júla (TASR) - Účasť voličov v sobotňajšom (4. 7.) referende bola v Košickom kraji najnižšia zo všetkých krajov - dosiahla len 13,4 percenta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR.
Počet zapísaných voličov v Košickom kraji bol 617.962 a k referendu z nich prišlo 82.839. V rámci volebných obvodov bola najvyššia účasť v krajskom meste Košice, kde v štyroch okresoch hlasovalo spolu 18,3 percenta voličov. Z okresov v kraji mal najvyššiu mieru účasti okres Košice I - rovných 19 percent, ďalej Košice II (17,59 %) a Košice IV (18,47 %). Naopak, najmenej ľudí prišlo hlasovať v okrese Trebišov - 8,81 percenta, za ním nasledovali okresy Michalovce (9,02 %) a Sobrance (9,15 %).
Z košických mestských častí zaujalo referendum najviac v Poľove s 30-percentnou účasťou, naopak, najmenej to bolo na Luníku IX - 1,55 percenta. Z obcí najväčšiu účasť zaznamenali v Kecerovskom Lipovci v okrese Košice-okolie - 36,58 percenta a najnižšiu v Drahňove v Michalovskom okrese - 1,1 percenta.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Počet zapísaných voličov v Košickom kraji bol 617.962 a k referendu z nich prišlo 82.839. V rámci volebných obvodov bola najvyššia účasť v krajskom meste Košice, kde v štyroch okresoch hlasovalo spolu 18,3 percenta voličov. Z okresov v kraji mal najvyššiu mieru účasti okres Košice I - rovných 19 percent, ďalej Košice II (17,59 %) a Košice IV (18,47 %). Naopak, najmenej ľudí prišlo hlasovať v okrese Trebišov - 8,81 percenta, za ním nasledovali okresy Michalovce (9,02 %) a Sobrance (9,15 %).
Z košických mestských častí zaujalo referendum najviac v Poľove s 30-percentnou účasťou, naopak, najmenej to bolo na Luníku IX - 1,55 percenta. Z obcí najväčšiu účasť zaznamenali v Kecerovskom Lipovci v okrese Košice-okolie - 36,58 percenta a najnižšiu v Drahňove v Michalovskom okrese - 1,1 percenta.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.