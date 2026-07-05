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Účasť voličov v Trnavskom kraji dosiahla 16,66 percenta
Z celkového počtu 463. 550 voličov zapísaných v 499 volebných okrskoch v kraji prišlo k urnám 77.247 občanov.
Autor TASR
Trnava 5. júla (TASR) - Účasť voličov na sobotňajšom (4. 7.) referende v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) dosiahla 16,66 percenta, čo je zhruba na úrovni celoslovenského priemeru. Z celkového počtu 463.550 voličov zapísaných v 499 volebných okrskoch v kraji prišlo k urnám 77.247 občanov. Platné hlasovacie lístky odovzdalo 76.520 voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR.
Z piatich územných obvodov mala najvyššiu účasť Senica, a to 19,68 percenta. V okrese bolo 90 volebných okrskov. Najnižšiu účasť dosiahla Dunajská Streda, kde v 121 volebných okrskoch hlasovalo 10,77 percenta voličov.
Najvyššiu účasť na hlasovaní dosiahla obec Lopašov v okrese Skalica, kde prišlo k volebným urnám 52,10 percenta voličov. Najnižšiu účasť mala obec Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda, kde volilo 4,04 percenta zapísaných voličov.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Z piatich územných obvodov mala najvyššiu účasť Senica, a to 19,68 percenta. V okrese bolo 90 volebných okrskov. Najnižšiu účasť dosiahla Dunajská Streda, kde v 121 volebných okrskoch hlasovalo 10,77 percenta voličov.
Najvyššiu účasť na hlasovaní dosiahla obec Lopašov v okrese Skalica, kde prišlo k volebným urnám 52,10 percenta voličov. Najnižšiu účasť mala obec Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda, kde volilo 4,04 percenta zapísaných voličov.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.