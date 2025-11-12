< sekcia Regióny
Účastníci DigiEduHack budú riešiť, ako urobiť AI zrozumiteľnou
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Študenti pedagogiky, učitelia a inovátori v oblasti vzdelávania budú na prvom ročníku hackathonu DigiEduHack hľadať praktické a realizovateľné riešenia, ktoré podporia zrozumiteľné a dostupné používanie umelej inteligencie (AI) pre všetkých - v škole aj každodennom živote. Toto podujatie sa uskutoční 14. až 15. novembra v Bratislave. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktoré hackathon v spolupráci s Európskou komisiou organizuje.
„Slovensko má ambíciu byť lídrom v zodpovednom využívaní umelej inteligencie vo vzdelávaní. Hackathon je priestor, kde sa stretne kreativita s technológiou a kde môžu vzniknúť riešenia, ktoré pomôžu učiteľom, rodičom aj žiakom,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Z rezortu priblížili, že tímy môžu prichádzať s nápadmi na vzdelávacie moduly, hry, aplikácie či platformy, ktoré podporujú kritické myslenie, inklúziu a zodpovedné využívanie AI.
Ako podotkli, účastníci budú súťažiť o finančné a vecné ceny, pričom víťazný tím získa možnosť reprezentovať Slovensko v európskom finále DigiEduHack. Okrem cien je hackathon aj príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov, zdieľanie skúseností a zviditeľnenie inovatívnych nápadov.
