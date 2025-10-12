< sekcia Regióny
Účastníci októbrového Tajovského behu podporia dievčatko s autizmom
Autor TASR
Banská Bystrica 12. októbra (TASR) - Obec Tajov pri Banskej Bystrici bude po roku opäť žiť športom, hudbou, sprievodnými podujatiami i charitou. Ďalší ročník Tajovského behu sa uskutoční v sobotu 18. októbra, účastníci budú bežať pre dievčatko s autizmom a vývinovými poruchami. TASR o tom za organizátorov informovala Dominika Adamovičová.
Dodala, že dievčatku venujú celý výťažok zo štartovného. Vlani sa na podujatí zúčastnilo 350 bežcov, tento rok navýšili kapacitu na 500 účastníkov. „Aj tento rok si môžu vybrať medzi šesť- a deväťkilometrovou trasou, ktoré odhaľujú krásy Tajova, od poľných ciest cez spevnené chodníky až po lesné úseky,“ objasnila organizátorka Miriama Cimermanová. Spomenula, že cieľom je ponúknuť priestor na športový výkon a zároveň vytvoriť akciu, kde sa stretnú ľudia rôznych generácií.
Súčasťou bude kultúrny program, vystúpi hudobná skupina, kúzelník, predstaví sa aj bubnová, svetelná či ohňová šou. „Novinkou tohto ročníka je živý prenos, takže podujatie si budú môcť vychutnať aj tí, ktorí sa do Tajova osobne nedostanú,“ zdôraznila Adamovičová s tým, že bude aj tombola.
Na každého bežca čaká v cieli pamätná medaila, ktorá mu bude pripomínať nielen športový výkon, ale aj dobrú vec, ktorú svojou účasťou podporil. „Je na nej zobrazený Murgašov vysielač, ktorý predstavuje technologický pokrok svojej doby, ale aj symbol dedičstva a inovácií spojených s obcou Tajov a jej výraznou osobnosťou Jozefom Murgašom,“ doplnila. Ocenení budú aj najrýchlejší bežci v jednotlivých kategóriách. Všetky informácie vrátane registrácie sú dostupné oficiálnej webstránke Tajovského behu.
Tajovský beh nie je úplnou novinkou, v minulosti má za sebou niekoľko ročníkov. Organizátori sa rozhodli podujatie obnoviť a priniesť Tajovčanom a návštevníkom z blízkeho či širšieho okolia stretnutie, na ktoré sa budú vracať každoročne. Cieľom je vytvoriť tradíciu, ktorá priláka aktívnych bežcov do rodiska jedného z najznámejších slovenských dramatikov a prozaikov Jozefa Gregora Tajovského, ako aj vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej telekomunikácie Jozefa Murgaša.
Tajovský beh nie je úplnou novinkou, v minulosti má za sebou niekoľko ročníkov. Organizátori sa rozhodli podujatie obnoviť a priniesť Tajovčanom a návštevníkom z blízkeho či širšieho okolia stretnutie, na ktoré sa budú vracať každoročne. Cieľom je vytvoriť tradíciu, ktorá priláka aktívnych bežcov do rodiska jedného z najznámejších slovenských dramatikov a prozaikov Jozefa Gregora Tajovského, ako aj vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej telekomunikácie Jozefa Murgaša.