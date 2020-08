Účastníci Prešovskej detskej univerzity pomyselne cestujú v čase

Prešov 19. augusta (TASR) – Účastníci Prešovskej detskej univerzity (PDU), ktorú počas letných prázdnin organizuje Prešovská univerzita (PU) v Prešove, pomyselne cestujú v čase. Jej 13. ročník, ktorý sa uskutočňuje od pondelka (17. 8.) do piatka (21. 8.), sprevádzajú prísne hygienické opatrenia súvisiace s aktuálnou koronakrízou. TASR o tom informovala hovorkyňa PU v Prešove Anna Polačková.



Celkovo 138 bakalárčekov a 128 magisterčekov od pondelka "cestuje v čase" v rôznych podobách, a to od pravekých morí až po budúcnosť poznávania vesmíru. Prostredníctvom lektorov a lektoriek nazerajú do minulosti mesta a univerzity, hľadajú poklady starovekého Grécka a odhaľujú 1000 rokov zaujímavostí.



"Páčia sa mi tu úlohy, ktoré každý deň riešime. Našiel som si nových kamarátov, dnes sme skoro celý deň cvičili, tak som spokojný, lebo ako športovec sa cítim ako ryba vo vode," neskrýval radosť jeden z účastníkov Filip Billý.



Malí návštevníci univerzity si počas týždňa vyskúšajú taktiež ryžovanie zlata, tieňové divadlo, tvorivé dielne, seminár o včelách, rôzne pohybové hry či modernú športovú diagnostiku.



Krajské múzeum v Prešove ponúklo malým vysokoškolákom interaktívny program kumulujúci zážitok, informácie, živú históriu, zábavu, súťaže, kreativitu, ale aj reálnu skúsenosť s replikami exponátov a aktivitami, ktoré sa viažu k minulosti.



"Deti absolvujú okrem komentovanej prehliadky múzea aj osem stanovíšť, kde sa im venujú lektori, múzejní pedagógovia a odborní zamestnanci. Môžu objavovať múzeum, stať sa rytierom, šľachticom či hasičom. Pripravená je streľba z luku na slamený terč, spoznávanie dôb dávno minulých, zároveň si môžu vyskúšať prácu s hlinou, spoznávať čaro ľudových krojov a učiť sa základné kroky vybraných ľudových tancov," priblížil riaditeľ krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník.



Študenti sa tiež oboznámia s výrobou šperkov pomocou drôtikovej metódy a všetko, čo si vyrobia, si môžu odniesť domov. "Deti sa veľmi tešili do školy, o čom svedčí aj vysoký záujem o účasť na detskej univerzite. Sme radi, že sa nám ju aj napriek koronakríze ako jedinej univerzite na Slovensku podarilo zorganizovať, samozrejme, za dodržania prísnych nielen hygienických opatrení," povedal hlavný organizátor PDU Martin Javor.



Z dôvodu bezpečnosti sú oproti minulým ročníkom deti rozdelené do malých skupín s maximálnym počtom 13 žiakov. "Zmenou v porovnaní s minulými rokmi je aj to, že sa promócie budú tento rok konať bez účasti rodičov," doplnila Lenka Pasternáková, riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU, ktorá má na starosti študijný program magisterček.



PDU zabezpečuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU spolu s Centrom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty PU v spolupráci s ostatnými fakultami PU. Počas 13 ročníkov absolvovalo PDU takmer 2800 detí.