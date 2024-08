ROZLÚČKA SO SLOBODOU: Spievala s Macklemorom, následne išla za mreže

Bratislava 19. augusta (TASR) - Účastníčka bratislavského festivalu Lovestream putovala z pódia rovno za mreže. Na pódium bola vybraná spievať počas vystúpenia jedného zo zahraničných interpretov. Následne ju na základe fotografie zverejnenej na sociálnej sieti stotožnili ako osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Fotografiu zverejnenú na sociálnej sieti si všimol občan, ktorý sleduje aj stránku rezortu vnútra, informujúcu o pátraniach po osobách. "Ženu spoznal a zistil, že práve ju videl na vyššie uvedenej stránke, pričom o tejto skutočnosti informoval bezodkladne políciu," priblížil Szeiff.



Policajti počkali, kým žena na pódiu dospieva a 24-ročnú Bratislavčanku, na ktorú bol vydaný príslušným súdom príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, ktorému sa mladá žena vyhýbala, zadržali. "Ženu následne eskortovali do priestorov ústavu na výkon trestu odňatia slobody," doplnil.