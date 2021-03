Účastníkom nehody bola aj sanitka, zranenia utrpeli dve osoby

Košice 16. marca (TASR) – Dve osoby utrpeli zranenia pri utorkovej dopravnej nehode na Magnezitárskej ulici v Košiciach, ktorej účastníkom bola aj sanitka. Poškodených je viacero áut. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že polícia začala trestné stíhanie za trestný čin ublíženia na zdraví.



Podľa doterajších zistení vodič osobného auta značky Seat Leon išiel smerom od Dopravnej ulice, pričom začal odbočovať vľavo na účelovú komunikáciu vedúcu do priemyselného objektu. V tom čase ho už predchádzalo vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktoré smerovalo do košickej mestskej časti Ťahanovce. Sanitka mala zapnuté zvukové aj svetelné výstražné znamenia.



Jej vodič podľa polície v snahe zabrániť zrážke strhol riadenie vľavo na účelovú komunikáciu. Napriek intenzívnemu brzdeniu narazil do zaparkovaného auta značky Audi A6, ktoré po náraze odhodilo do oplotenia a plechovej garáže. Narazil tiež do vozidla značky Ford Mondeo, ktoré náraz posunul do vozidla značky Volkswagen (VW) Golf. To bolo posunuté a narazilo do Seatu Inca, do ktorého narazila aj sanitka. „Seat Inca skončil posunutý až v priľahlom oplotení. Za oplotením bolo zaparkované vozidlo značky Iveco Daily, ktoré poškodilo vozidlo značky VW Golf po svojom posune. Tesne pred vzájomnými nárazmi jednotlivých vozidiel vystúpil z vozidla značky VW Golf vodič a jeho spolujazdec, ktorých pritlačilo medzi vozidlá,“ spresnila Ivanová s tým, že podľa predbežnej lekárskej správy vodič tohto auta utrpel zranenia s časom liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní. Jeho spolujazdec utrpel ľahké zranenia. Vodič sanitky a dvaja zdravotníci zranenia neutrpeli.



Vodič vozidla RZP aj auta Seat Leon boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Polícia nehodu vyšetruje.