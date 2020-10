Účastníkov zastupiteľstva v Košiciach pred rokovaním otestujú

Košice 18. októbra (TASR) – Testovanie na nový koronavírus v nedeľu preventívne absolvujú účastníci pondelkového (19. 10.) Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Košiciach. Antigénovými testami by mali otestovať 143 ľudí. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Vladimír Fabian s tým, že ide o dobrovoľnú aktivitu. Verejnosť bude z pondelkového rokovania vylúčená, MsZ môže sledovať prostredníctvom online prenosu.



Okrem vedenia mesta či poslancov prichádzajú na preventívne testovanie aj zamestnanci, ktorí sa musia zúčastniť zastupiteľstva. Absolvujú ho aj akreditovaní novinári, ktorí budú v rokovacej sále. „Nemáme informáciu o tom, že by niekto odmietol podstúpiť test pred MsZ. Mesto ale zároveň nemá žiadnu zákonnú možnosť, ako ho prikázať, je to stále na dobrovoľnej báze,“ uviedol Fabian. Náklady na testovanie znáša mesto Košice.



Zastupiteľstvo sa okrem zmeny rozpočtu bude venovať napríklad aj regulácii hazardu v Košiciach, zmene Memoranda o spolupráci pri výstavbe a prevádzkovaní športoviska Národné tenisové centrum Košice, prerokovaniu návrhu mestskej časti Košice – Staré Mesto na odkúpenie plavárne či personálnym zmenám v dopravnom podniku.