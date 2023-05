Uchádzači o rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach pripravujú ponuky

Bratislava 3. mája (TASR) - Verejné obstarávanie (VO) na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky (NKP), kaštieľa v bratislavských Rusovciach, sa dostalo do fázy tvorby finálnych ponúk uchádzačov. "Majú niekoľko týždňov na to, aby predložili ponuku v definitívnej podobe aj s cenovou kalkuláciou," uviedol v stredu na otázku TASR vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Július Jakab.



"V horizonte šiestich týždňov nás čaká doručenie obálok s ponukami a vyhodnocovanie súťaže," doplnil. Naďalej opatrne hovorí o termíne podpisu zmluvy so zhotoviteľom a začatí samotnej rekonštrukcie. "Stále je tu možnosť, že proces vyhodnotenia zbrzdí námietka niekoho z uchádzačov, prípadne bude dlhšie trvať kontrola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie," upozornil. Je však presvedčený, že jeho úrad pri nastavovaní podmienok výzvy a doplňujúcich stanoviskách na otázky uchádzačov poskytol maximálnu súčinnosť.



Harmonogram obstarávania bude mať i tak minimálne ročné zdržanie. Na jeseň 2021 pri vyhlásení výzvy na predloženie základných ponúk ÚV odhadoval, že pri plynulom procese tendra by k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom mohlo prísť v polovici roka 2022. Posunutie termínov však signalizovalo už veľké množstvo doplňujúcich otázok k súťažným podmienkam, na jar 2022 konanie dokonca dočasne pozastavila námietka voči podkladom v súťaži. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) námietku po preskúmaní zamietol. Na jeseň sa začalo vyhodnocovanie a pripomienkovanie základných ponúk, po týchto konzultáciách boli uchádzači vyzvaní na predloženie finálnych, nacenených ponúk.



Verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa vyhlásili už v polovici decembra 2019, dlho ho však brzdila námietka voči výberu záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením. Tento postup verejnej súťaže, ktorý zvolil ÚV SR, umožňuje obstarávateľovi zúžiť okruh uchádzačov, ktorí môžu predložiť ponuku.



Cieľom rekonštrukcie je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť jeho sprístupnenie aj pre verejnosť. Odhadovaná cena rekonštrukcie v čase vyhlásenia VO bola vyše 71 miliónov eur bez DPH.



Kaštieľ v Rusovciach s parkom je NKP evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.