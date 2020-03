Učitelia a žiaci si cez internet posielajú aj odkazy, že si chýbajú

Banská Bystrica 27. marca (TASR) – Vyučovanie v banskobystrických základných školách (ZŠ) pre šíriaci sa nový koronavírus v týchto dňoch, keď musia byť deti doma, sa presunulo do online priestoru. Učitelia komunikujú so žiakmi prostredníctvom rôznych kanálov a telesná výchova sa zmenila na hodiny jogy, pilatesu či výučbu tanca.



"Učitelia a žiaci si posielajú odkazy, chýbajú si. Všetci sa tešia, ako spolu opäť zaplnia chodby a triedy škôl," informovala v piatok TASR hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Na sídlisku Podlavice učia prváčikov čítať prostredníctvom Skypu, starším žiakom zasielajú prezentácie, cvičné testy či úlohy aj cez platformu EduPage.



"Vypracovali sme si časový rozvrh videohodín v jednotlivých ročníkoch na konkrétne predmety. Veríme, že sa nám to podarí a vnesieme do tejto výučby systém," uviedla Iveta Dlhošová, zástupkyňa ZŠ J. G. Tajovského.



"Dôležitou úlohou školy je brať do úvahy dostupnosť žiakov k plneniu úloh cez počítače a nepreťažovať ich. Snažíme sa mapovať tento stav a usmerňovať kolegov," pripomenula riaditeľka najväčšej banskobystrickej ZŠ Spojová Šárka Kováčová.



Aj v ZŠ Moskovská beží systém vyučovania online. Kto nemal počítač, mohol si požičať od školy.



"Pre všetkých je to nová situácia. Aj od učiteľov si to vyžaduje väčší čas na prípravu. Je to síce náročné, ale spoločnou komunikáciou to zvládneme. Žiaci nám na tému Ako trávim čas v karanténe môžu poslať foto, video, literárne práce, básne či kresby, ktoré si následne zdieľame," reagovala riaditeľka Marta Melicherová.



Športová škola ZŠ Golianova nezabúda na hodiny telesnej výchovy. Športovci majú svoje individuálne športové plány, no nezaháľajú ani "nešportovci". Majú linky na videá s jogou, pilatesom či tancom.



"Máme elektronické prístupy k učebniciam či pracovným zošitom. V rámci anglického jazyka si tretiaci vyrobili hru, aby si precvičili všetky otázky, ktoré sa už vedia po anglicky opýtať, šiestaci píšu recepty, siedmaci študujú Google mapy, aby sa naučili vyjadrovať smer, ôsmaci študujú kráľa Artuša prostredníctvom filmu, deviataci pracujú s textom a dostali tipy, ako si zlepšovať výslovnosť," zdôraznila vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov a koordinátorka programu Erasmus+ Andrea Gáborová.



"Myslel som si, že za 18 rokov v školstve som zažil všetko, no aktuálna doba nás donútila spoznať niečo nové. Prvýkrát som zažil pedagogickú poradu cez videokonferenciu a ešte som ju musel viesť. Nakoniec všetko dobre dopadlo a je pozitívne, že máme technológie, ktoré nás vedia spojiť. Kolegovia ocenili, že sa po dlhšej dobe mohli vidieť a počuť. Dokonca nikomu z pedagógov neprekážalo, že porada trvala vyše troch hodín, čo by mi na klasickej porade asi neprešlo," konštatoval riaditeľ ZŠ Ďumbierska Patrik Ferianc.